Газпром третий день не заполняет трубопровод Ямал — Европа, протянутый из России через Белоруссию, Польшу в Германию.

"Газпром" третий день не заполняет трубопровод "Ямал — Европа", протянутый из России через Белоруссию, Польшу в Германию. Транзитные мощности польского участка газопровода на вторник выкуплены всего на 3,8%, или 3,3 миллиона куб. м в сутки, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на польского организатора аукционов GSA Platform.Длина польского участка - 683 км. Польским участком газопровода владеет EuRoPol Gaz.Россия и Польша не намерены продлевать контракт на прокачку газа по польской территории по трубопроводу "Ямал — Европа", сообщил ранее Reuters представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Соглашение прекратило свое действие 18 мая этого года. С этого момента объемы в трубе польского участка выставляются на аукцион."Газпром" резко снизил бронирование объемов польского участка трубопровода в выходные дни — до 33% в субботу и 10% в воскресенье. Реальный транзит оказался еще меньше.Транзит газа по белорусскому участку трубопровода идет по заявкам "Газпрома" и европейских покупателей газа, "поэтому колебания объема транзита связаны со снижением спроса с их стороны", сообщил представитель "Газпром трансгаз Беларусь" (белорусская "дочка" "Газпрома" и оператор "Ямал — Европа" в Белоруссии).На июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, на III квартал — на 80%."Мы готовы к приостановке транзита", — заявил в январе глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк. Ранее Польша заключила четыре долгосрочных контракта на поставку сжиженного природного газа из США в объеме 29 миллиона тонн до 2042 года. Ранее в польской госкомпании PGNiG заявили о планах заменить российский газ топливом из Норвегии. Для этой цели Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe из Дании. Начало поставок газа намечено на 1 октября 2022 года.Прекращение прокачки газа через Польшу может снизить поставки в Европу примерно на 30 миллиардов куб. м: проектная мощность газопровода "Ямал — Европа" составляет 32,9 миллиарда куб. м в год.С 1996 года Польша получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год, втрое больший объем страна прокачивала в Германию. В 2012 году Польша добилась снижения цены российского газа на 10%, но все равно считала стоимость топлива завышенной. Через подачу иска в Стокгольмский арбитраж Польша получила право требовать от "Газпрома" возврата $1,5 миллиарда. Суд вынес решение в марте 2020 года, в настоящее время юристы "Газпрома" изучают вердикт арбитража.Как считают российские и польские эксперты, стремление Польши диверсифицировать источники поставок газа уменьшит, но не прекратит прокачку по польскому участку газопровода "Ямал — Европа". Его мощности будут задействованы во время профилактических остановок действующего трубопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока-2".Польскую часть газопровода могут переоборудовать в газовый хаб для прокачки дешевого газа реверсом из Западной Европы в Польшу.