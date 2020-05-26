Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской Боруссии. Встреча состоится во вторник, 26 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии". Встреча состоится во вторник, 26 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени."Здорово, когда друг другу противостоят две такие хорошие команды, – приводит слова Флика пресс-служба "Баварии". – Зимой "Боруссия" усилилась двумя игроками, которые обладают невероятным менталитетом. Джан эффективен в обороне, а Холанд в атаке. Эта команда относится к числу лучших в Европе. Мы должны будем показать оптимальную игру", – подытожил наставник Мюнхенцев.Напомним, "Бавария" с 61 очком лидирует в турнирной таблице, а "Боруссия" расположилась на второй строчке, имея в активе на четыре очка меньше. У мюнхенцев беспроигрышная серия из 13 игр (12 побед, 1 ничья), а у дортмундцы не знают ни поражений, ни ничьих на протяжении шести встреч.