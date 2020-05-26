Российская спортсменка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Девушка впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной флип. Информация появилась в ..

Российская спортсменка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Девушка впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной флип.Информация появилась в понедельник, 25 мая, на официальном сайте справочника. Трусова исполнила сложный прыжок 7 декабря 2019 года на соревнованиях в Турине.Отметим, что до этого спортсменка была дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Трусова выполнила на льду четверные лутц и тулуп.В начале мая СМИ сообщили о том, что 15-летняя фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Известие вызвало бурные обсуждения общественности. Многие обвинили олимпийского чемпиона в переманивании талантов.