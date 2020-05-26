Тверские вагоны начали поставлять в Египет. Партию из 30-ти изделий Тверской вагоностроительный завод уже отправил на север Африки. По контракту, до 2023 года для страны изготовят 1300 вагонов различного уровня комфорта.

Тверские вагоны начали поставлять в Египет. Партию из 30-ти изделий Тверской вагоностроительный завод уже отправил на север Африки. По контракту, до 2023 года для страны изготовят 1300 вагонов различного уровня комфорта.Компания "Египетские национальные железные дороги" заключила с ТВЗ соглашение о сотрудничестве в 2018 году. Как информирует ГТРК "Тверь", единственное производство в стране, где собирают составы на локомотивной тяге, располагается в областном центре. Теперь они будут эксплуатироваться и в Египте.Сделка с дальним зарубежьем стала первой не только для тверского завода, но и российской вагоностроительной отрасли. Основная особенность в конструкции вагонов — ширина колеи. На экспорт пойдут вагоны под колею 1435 миллиметров, российские стандарты — 1520.Андрей Степнов, первый зам гендиректора ТВЗ отметил: "Несмотря на то, что мир охвачен коронавирусной инфекцией, завод останавливал свое производство всего на 2 недели. И сегодня в полной мере выполняет все обязательства по контракту с Египетской народной республикой".Временную таможню пришлось развернуть непосредственно на заводе — слишком большие габариты груза. После оформления документов — в порт Санкт-Петербурга, оттуда через три моря и океан в Египет. Уже после отмены ограничительных мероприятий специалисты завода отправятся в африканскую страну для наладки техники в условиях эксплуатации.