Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирусную инфекцию. Ранее COVID-19 выявили у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирусную инфекцию. Ранее COVID-19 выявили у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.Российский боец смешанных единоборств попросил уделить все внимание его отцу, сообщает телеграм-канал Mash. Состояние Нурмагомедова-старшего оценивается врачами как тяжелое, он находится в коме.В апреле отца Хабиба госпитализировали с подозрением на пневмонию. В начале мая Нурмагомедов-старший спецбортом из Махачкалы был доставлен в Москву. Позже стало известно, что тренер российского бойца находится в коме, а из-за проблем с сердцем ему пришлось сделать операцию.В пятницу, 15 мая, дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманап вышел из комы. Однако затем СМИ сообщили, что российский тренер вновь находится в коме, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 5,5 миллиона человек, из которых 347 тысяч скончались.