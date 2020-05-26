В Китае на 99-м году жизни скончался один из богатейших магнатов Азии, король казино Стэнли Хо.

В Китае на 99-м году жизни скончался один из богатейших магнатов Азии, "король казино" Стэнли Хо.Магнату удавалось удерживать монополию на азартную индустрию в Макао на протяжении нескольких десятков лет. Весь игорный бизнес в бывшей португальской колонии оказался в его руках еще в 60-х годах. И только в 2002 году на этот закрытый рынок стали допускаться международные компании, сообщает ТАСС.В 2018 году, когда Стэнли Хо отошел от дел, его личное состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов.В последние месяцы миллиардер серьезно болел и был прикован к постели.У Стэнли Хо осталось 17 детей от четырех жен, которые тоже активно занимаются игорным бизнесом.