ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Николаевой Марии Викторовны 1988 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Николаевой Марии Викторовны 1988 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 1 мая 2020 года.Приметы: на вид 30-31 год, рост 160-174 см., средней полноты, лицо овальное, волосы прямые тёмно-русые, нос прямой, глаза карие, брови дугообразные, губы средней толщины.Одежда: короткая красная куртка, брюки черные в белую продольную полоску, кофта чёрная с блёстками, с V-образным вырезом горловины, кеды тёмного цвета с белыми шнурками.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73