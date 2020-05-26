ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Уруева Владимира Викторовича

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Уруева Владимира Викторовича, 1985 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2000 года.Приметы: на вид 20 лет, средний рост 160-174 см, худощавого телосложения,лицо овальное, волосы прямые, тёмно-русые, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (999) 010-51-79