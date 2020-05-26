В Башкирии двух медсестер, контактировавших с пациенткой с подозрением на COVID-19, принудительно изолировали для прохождения карантина в здании больничного морга. Проверку по данному факту в настоящее время проводит Следственное управление СКР по республике.

В Башкирии двух медсестер, контактировавших с пациенткой с подозрением на COVID-19, принудительно изолировали для прохождения карантина в здании больничного морга. Проверку по данному факту в настоящее время проводит Следственное управление СКР по республике.О нарушениях в отношении сотрудниц Архангельской центральной районной больницы (Архангельский район республики) сообщили местные СМИ. Между тем, в республиканском Минздраве уверяют, что помещение переоборудовали и создали там оптимальные условия для людей: есть душ, туалет и кровати.Кроме того следователи также проверяют информацию о невыплатах медицинскому персоналу этой больницы стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными пациентами. Ход проверки контролирует руководство республиканского СУ СКР.