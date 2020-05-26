Злоумышленница, угрожая соседке предметом, схожим с ножом, потребовала отдать ей денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали женщину, подозреваемую в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что на Нижегородской улице гражданка с ножом пытается отобрать деньги у соседки. К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции с заявлением обратилась 42-летняя москвичка. Женщина сообщила, что на вышеуказанной улице известная ей гражданка напала на нее. Угрожая предметом, схожим с ножом, она требовала отдать ей денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 51-летнюю москвичку. Со слов злоумышленницы, она требовала у соседки вернуть долг, однако потерпевшая сообщила, то никаких денежных взаимоотношений между ними не было. У злоумышленницы изъят кухонный нож.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60