Чебурашка с Геной достали пакет плана. Гена говорит:
-Ты Чебурашка пока некури, я щас душ приму и вместе раскуримся!
Только Гена зашёл в душ Чебурашка забивает косяк раз-раз. Только приход пошёл Гена из душа кричит:
-Чебурашка дай полотенце!
Ушастый в осадок,и начинает резко думать:Блин что делать! Он же меня убьёт,одно ухо на холодец другое на спагетти! А-а-а-а-а! Так надо взять себя в руки и быстро сделать то что он просит... А что он просит? А полотенце! Точно полотенце в душ !Ура я спаён!!! ...Ага блин а что ему сказать-всё я пропал. НЕТ! Я скажу:Гена! Вот ваше полотенце. Хм,слишком долго-он заметит. Ладно я скажу: Гена. Ваше полотенце! Стоп. Почему на Вы, мы ж сним на ты. Всё! Придумал: Гена. Полотенце. Вот то что надо! Так теперь я готов, я полностью
еще анекдот!