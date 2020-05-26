26 апреля в здании культурного центра Орджоникидзевский в Екатеринбурге случился пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В ликвидации огня принимают участие 60 ..

26 апреля в здании культурного центра "Орджоникидзевский" в Екатеринбурге случился пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.В ликвидации огня принимают участие 60 спасателей и 17 единиц техники, передает . Информации о пострадавших пока не поступало.