По статистике у разводов и всплесков домашней агрессии есть сезонность — во время и после новогодних и майских праздников.

По статистике у разводов и всплесков домашней агрессии есть сезонность — во время и после новогодних и майских праздников. Но никогда прежде мир и жизнь так надолго не ограничивались лишь пространством квартиры.Во всех странах, переживающих самоизоляцию, фиксируют рост бракоразводных процессов и случаев насилия. Но испытание карантином заканчивается и свадьбой. Чем обернутся отношения эпохи карантина — бэби-бумом или очередями в суд.У зажигательной, моложавой Инеты Риекстыня — что ни песня, то о любви. Когда муж выгнал Инету на улицу, друзья связали ее с приютом, а тот помог разместиться в отеле. Номера все равно пустуют.Инета в начале 90-х переехала в Москву из Юрмалы. Построила карьеру певицы. Но карантин оборвал все планы — нет концертов, дома жестокий муж. И было некуда бежать.Тут готовили бесплатные номера для медиков. Но первыми гостеприимством отеля воспользовались центры для пострадавших от домашнего насилия.Инета постоянно репетирует, но все мысли о том — как жить, когда карантин закончится, а страх, что тебя снова ударят — останется. Но почему жертвы избиений терпят и прощают — про эту психологическую ловушку знают только те, кто работает с пострадавшими."Мой муж меня бьет", а что ты сделала, чтобы этого не было, ты не задумывалась? Чтобы он тебя не бил. А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил". Эти слова стоили телеведущей Регине Тодоренко репутации. Суток не прошло, как она лишилась звания "Женщины года" по версии глянцевого журнала.Бренды, решив, что это оправдание насилия, разорвали рекламные контракты. Блогер поспешила извиниться. "Еще раз хочу подчеркнуть, что я против насилия. Возможно во мне говорят детские страхи".Основатель фонда помощи "Насилию нет" Анна Ривина согласилась сниматься у нее, когда поняла, Регина как и многие даже не осознавала масштабов абьюза."Всем крупнейшим специалистам в области я задавала один и тот же вопрос — как вы занялись этим. Каково же было мое удивление, что они все из полных благополучных семей".Многие обвинили ведущую в неискренности — мол, переобулась в воздухе. Еще и раскаяние подкрепила 2 миллионами рублей — Тодоренко их пожертвовала фонду."Не все ее еще простили, я до сих пор получаю очень много писем про то, какая она лицемерная, ужасная и какая отвратительная я, что посмела стоять рядом", — говорит Ривина.У Регины 8 миллионов подписчиков. На такую аудиторию о проблеме еще никто не говорил. Когда вышел ее фильм, у фонда легли все соцсети — так много посыпалось сообщений о насилии дома.Оказывается, люди даже не знают, что есть организация, куда можно обращаться. Все здесь работают на пределе, каждые несколько минут появляется новое обращение.То, что проблема — не в жертве, а в тиране — как никто другой, знает, певица Валерия. "Она думала так, как очень многие в нашей стране — а что ты сделал, чтобы тебя не ударили, это заблуждение, как Регина потом поняла. За нее можно порадоваться, что она этого не знала. Люди, которые так рассуждают, слава богу, с этим не сталкивались".На карантин закрылись большинство центров помощи. В этом подмосковном убежище и раньше свой адрес не афишировали до последнего — абьюзеры часто выслеживают жен. Они попали сюда еще до пандемии. Тем же, кто остался запертыми с неадекватными партнерами, часто просто не убежать.Глава убежища рассказывает, просьб о помощи стало не то чтобы намного больше, но каждая все драматичней.По данным МВД, с января по март преступлений в семьях стало меньше. А в апреле их число сократилось вообще — на 23 с лишим процента, если сравнивать с прошлым годом. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова же заявила, что жалоб, наоборот, стало больше — в 2,5 раза.Психотерапевт Даниял Ибрагимов подробно объяснял, почему в изоляции обострились случаи агрессии. По его словам, это происходит из-за тревоги: страх смерти, страх заболеть, неизвестности, материальные проблемы.Высидев два месяца взаперти, первыми в мире, массово разводиться побежали китайцы. В загсах в марте — рекордные очереди. "Локдаун сам по себе не причина, скорее косвенно повлиял на решение наших клиентов развестись. У многих роман на стороне, но изоляция только ускорила их решение", — отметил адвокат по семейным вопросам Стив Ли.Баронесса Фиона Шеклтон, звездный адвокат Британии — на ее счету разводы века — сэра Пола Маккартини и Принца Чарльза предсказала — волну расторжения браков. "Пик разводов у нас всегда приходился на время после долгих летних каникул и после Рождества, так что можно представить, что будет с семьями, которые заперты в одном доме на столь продолжительное время".В изоляции стало понятно — психике нужна стабильность. Поэтому опасно задавать большие цели — многие обещали себе свернуть горы. И быстро выгорели.Клятва верности могла бы звучать теперь так — "обещаю любить и в горе, и в радости, и в карантине". Проверку изоляцией эти пары прошли еще раньше, чем стали законной семьей. Лишний раз убедившись, что выбор был правильным.