В Кремле считают успешным соглашение ОПЕК+, которое остановило обвал цен и перепроизводство на глобальных энергорынках.

В Кремле считают успешным соглашение ОПЕК+, которое остановило обвал цен и перепроизводство на глобальных энергорынках."Эта сделка рассчитана на определенную перспективу, и эффективность этой сделки также проявляется в перспективе", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата ТАСС)."Во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках", — отметил он.По последней оценке Минэнерго РФ, сделка ОПЕК+ заработала, и Россия вышла на целевой показатель сокращения добычи в 2 миллиона баррелей в сутки. Это соглашение убрало с рынка избыточные 14-15 миллиона б/с. По прогнозу Минэнерго, в июне-июле на глобальном рынке нефти возможен выход на балансировку рынка.Нефть европейского эталона Brent на торгах в Лондоне 26 мая выросла на 1,5% до $36,1 за баррель к 14:10 мск согласно биржевым данным. Американский эталон West Texas Intermediate (WTI) подорожал на 1,2% до $34,11 за бочку.Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК +, объединяющие 23 страны, сокращают поставки на рекордные 9,7 миллиона ​​баррелей в день с 1 мая, чтобы поддержать рынок. К ним решили присоединиться еще 9 стран, избегавших ранее сокращения добычи. В этом случае сокращение может достичь 15-20 миллионов баррелей в сутки.Данные по поставкам свидетельствуют о начале уверенного выполнения соглашения ОПЕК+. Угроза перенасыщения рынка и переполнения нефтехранилищ ослабевает.Цена нефти на рынках рухнула в 2 раза в конце марта 2020 года после прекращения действия предыдущего соглашения ОПЕК+. Цена Brent достигала 21-летнего минимума ниже $16 в апреле, а цена контрактов на поставку американской нефти достигала отрицательных величин. По мере сокращения пандемии и роста в мире потребления топлива нефть подорожала более чем в 2 раза при поддержке сокращений ОПЕК+.