Полиция ведет поиски злоумышленников, готовивших шашлыки на памятнике Вечный огонь над могилой рабочих и матросов.

Полиция ведет поиски злоумышленников, готовивших шашлыки на памятнике "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов", передает РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​​​, с заявлением о том, что неизвестные совершили акт вандализма на Якорной площади, в полицию обратился директор музея истории Кронштадта.По данным полиции, 24 мая около 23:00 к мемориалу подъехал автомобиль Shkoda, из которого вышли несколько человек и начали жарить шашлыки на пламени памятника.Из фотографий, размещенных в соцсетях, видно, что у постамента памятника оставлены шампуры, а неизвестные пытались жарить шашлыки на Вечном огне.В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников, после чего последует их розыск и задержание.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.