Неизвестные злоумышленники надругались над Вечным огнем в петербургском Кронштадте. Вандалы решили прожарить с помощью него мясо для шашлыков. Местные правоохранители выяснили, что во ..

Неизвестные злоумышленники надругались над Вечным огнем в петербургском Кронштадте. Вандалы решили прожарить с помощью него мясо для шашлыков.Местные правоохранители выяснили, что во время происшествия возле Якорной площади был припаркован автомобиль чешского производства, в котором находились хулиганы. В настоящее время их разыскивает полиция.