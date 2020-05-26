Приложение Социальный мониторинг для контроля за больными коронавирусом в Москве отменять не планируется. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Также не будет амнистии по штрафам, выписанным за нарушение самоизоляции.

Приложение "Социальный мониторинг" для контроля за больными коронавирусом в Москве отменять не планируется. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене этого приложения. Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет", — сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Также не будет амнистии по штрафам, выписанным за нарушение самоизоляции. По его словам, власти видят и знают, что есть люди, которые являются нарушителями. Так, Немерюк рассказал о мужчине, который должен был соблюдать режим изоляции, но вместо этого он поехал в хостел, где заразил других людей. Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело.В свою очередь начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что на работу приложения подано около 4 тысяч жалоб, из них около 2,5 тысячи связано с начислением штрафов. Он добавил, что это составляет не более 3% от общего количества штрафов. По словам Данчикова, жители Москвы уже оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на сумму 2,2 миллиона рублей. Всего было автоматически выписано более 54 тысяч штрафов.Пациенты с COVID-19 или симптомами ОРВИ, а также люди, контактировавшие с ними, подписывают согласие на лечение амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток установить приложение "Соцмониторинг". Этот сервис автоматически отслеживает геолокацию человека. Пользователь должен отправить свою фотографию в тот момент, когда приложение направляет пуш-уведомление с запросом.Как сообщалось ранее, в Москве отменили более тысячи штрафов, выписанных автомобилистам, которые ошиблись при оформлении цифрового пропуска. Также были аннулированы и несколько сотен штрафов, высланных через приложение "Социальный мониторинг". Так, дважды была оштрафована за нарушение карантина профессор Ирина Карабулатова, которая прикована к постели. Позже оба штрафа были отменены.