Мужчины осуществляли лов рыбы ставными сетями – запрещенным орудием лова...

Сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России «Куриловское» г. Москвы совместно с Государственными инспекторами «Росрыболовства» пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов на реке Терешня в нерестовый период.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от сотрудника территориального управления Федерального агентства по рыболовству о том, что при проведении рейдовых мероприятий на берегу реки Терешня были выявлены граждане, осуществляющие незаконный вылов рыбы.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили 36-летнего жителя столицы и 51-летнего жителя Подмосковья. Мужчины осуществляли лов рыбы ставными сетями – запрещенным орудием лова, относящимся к орудиям массового истребления водных биологических ресурсов,в нерестовый период.Рыбаки выловили около 122 экземпляров рыбы: карп, лещ, карась и плотва. Противоправными действиями злоумышленниками причинен ущерб на сумму более 64 тысяч рублей. Полицейскими были изъяты три ставные сети и резиновая надувная лодка.Дознанием МО МВД России «Куриловское » г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79