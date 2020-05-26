В Омской области удалось сократить число вспышек заболевания коронавирусной инфекцией внутри больниц. Тесты на COVID-19 медработникам проводят в еженедельном режиме.

В Омской области удалось сократить число вспышек заболевания коронавирусной инфекцией внутри больниц. Тесты на COVID-19 медработникам проводят в еженедельном режиме.Дополнительно для пациентов с коронавирусом открывается медсанчасть №4. Там, информирует ГТРК "Иртыш", оборудовано более 330 больничных мест. Все лаборатории региона перешли на тестирование нового вируса. В день проводят от двух до 4 с половиной исследований на ковид.За минувшие сутки количество случаев COVID-19 подтвердилось у 53 жителей региона. Общее число заразившихся увеличилось до 1097. Возросло и число выздоровлений: 252 омича излечились от коронавируса, из них 18 также за последние сутки. Мужчина в возрасте 73 лет, имевший ряд сопутствующих заболеваний, несмотря на все усилия врачей, умер. Теперь количество жертв COVID-19 в регионе достигло 19 человек.