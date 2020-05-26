Жительница Санкт-Петербурга сообщила, что неизвестный мужчина вымогает у ее 10-летней дочери интимные фотографии. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. По словам ..

Жительница Санкт-Петербурга сообщила, что неизвестный мужчина вымогает у ее 10-летней дочери интимные фотографии. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.По словам женщины, девочка сама отправила откровенный снимок незнакомцу. После этого мужчина потребовал от ребенка еще несколько интимных фотографий, в противном случае он обещал опубликовать полученный им кадр. Возбуждено уголовное дело.