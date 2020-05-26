Следователи выдвинули новую версию смерти 1,5-летнего мальчика в подмосковном Наро-Фоминске. Прежде причиной его гибели считали падение с лестницы. В настоящее время правоохранители ..

Следователи выдвинули новую версию смерти 1,5-летнего мальчика в подмосковном Наро-Фоминске. Прежде причиной его гибели считали падение с лестницы.В настоящее время правоохранители считают, что ребенка забил до смерти собственный отец. На голове малыша нашли гематому, от которой он скончался в течение суток. Мужчине предъявили обвинение, однако он отказался признавать вину.