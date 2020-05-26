Правительство РФ планирует создать запас масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарств на случай эпидемий, сообщают Известия со ссылкой на материалы Минздрава, направленные в Госдуму.

Правительство РФ планирует создать запас масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарств на случай эпидемий, сообщают "Известия" со ссылкой на материалы Минздрава, направленные в Госдуму.Минпромторг предложил создать этот запас за счет средств Резервного фонда правительства. Траты могут превысить 5 миллиардов руб.Деньги выдадут в виде субсидий для корпорации "Росхимзащита" и "Национальной иммунобиологической компании" ("Нацимбио"), которые и создадут запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и лекарств.22 мая президент РФ Владимир Путин поручил выделить Минпромторгу свыше 1 миллиарда руб. на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, медицинских изделий для бесплатной передачи волонтерам, организациям соцобслуживания и медицинским организациям.Деньги на сумму 1,1 миллиарда руб. выдаются из Резервного фонда президента РФ согласно заявкам Ассоциации волонтерских центров, направленным в Минпромторг России.Ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизируется. Однако Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми ко второй волне эпидемии, которую специалисты не исключают осенью.