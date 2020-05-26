В России у пятилетней кошки обнаружили COVID-19. О результатах тестирования питомца рассказали во Всемирной организации по охране здоровья животных. Зараженную кошку поместили на карантин ..

В России у пятилетней кошки обнаружили COVID-19. О результатах тестирования питомца рассказали во Всемирной организации по охране здоровья животных.Зараженную кошку поместили на карантин "по месту нахождения", передает РИА Новости. Какие симптомы были у животного, а также переболели ли коронавирусом его владельцы, не уточняется.