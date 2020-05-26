За прошедшие сутки в России скончались 174 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это число стало рекордным с начала эпидемии в стране. Большинство смертей произошло в ..

За прошедшие сутки в России скончались 174 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это число стало рекордным с начала эпидемии в стране.Большинство смертей произошло в Москве, где скончались 76 человек. При этом общее число выздоровевших в стране значительно превышает количество заболевших: 12331 россиянина справились с заболеванием, в то время как прирост зараженных составил 8915 человек.26 Май 2020 в 12:48 PDT