Более 300 человек в Свердловской области ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер валил деревья и рекламные щиты, опрокидывал остановки, срывал крыши с домов.

Более 300 человек в Свердловской области ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер валил деревья и рекламные щиты, опрокидывал остановки, срывал крыши с домов. Без света остались около ста тысяч жителей региона в 20 населённых пунктах. Жертвами стихии стали три человека. По всем фактам Следственный комитет проводит проверку.По прогнозам, 26 мая в Свердловской и Курганской областях, а также в Перми будут дожди. Местами обещают сильный ветер и крупный град, передает телеканал "Россия 24".В Тюменской области жители делятся фото и видео последствий непогоды: на снимках — поваленные деревья, поврежденные машины. На кадрах из Тобольска ночное небо разрывают вспышки молний. Синоптики говорят, что непогода здесь тоже может задержаться на сутки. А после возможна аномальная жара — до 37 градусов.