Ранее в средствах массовой информации появилось сообщение о несанкционированных автомобильных гонках на территории ТиНАО...

Ранее в средствах массовой информации появилось сообщение о несанкционированных автомобильных гонках, проведенных ночью с 15 на 16 мая на территории ТиНАО в Международном проезде в поселении Московский. В то же время мероприятие проводилось в период режима повышенной готовности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан один из предполагаемых организаторов данного мероприятия. Им оказался 21-летний житель столицы. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ. 22 мая 2020 года Щербинский суд г. Москвы назначил наказание организатору заездов в виде административного ареста сроком на десять суток.Также полицейские задержали 13 предполагаемых участников нелегальных гонок. В отношении 10 из них составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.19 КоАП РФ, 3.18.1 КоАП РФ, 12.33 КоАП РФ, 20.2.2 КоАП РФ. Трое установленных граждан проходят по делу в качестве свидетелей.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все организаторы и участники несанкционированного мероприятия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве