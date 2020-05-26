Google планирует внедрить сквозное шифрование своей новой версии СМС. Внутренняя сборка версии 6.2 версии Google Messages имеет двенадцать строк кода, указывающих на использование сквозного шифрования в протоколе RСS.

Google планирует внедрить сквозное шифрование своей новой версии СМС. Внутренняя сборка версии 6.2 версии Google Messages имеет двенадцать строк кода, указывающих на использование сквозного шифрования в протоколе RСS. Протокол Rich Communication Service является приемником SMS, которые сильно устарели и не могут нормально пересылать картинки, звук, видео и даже ссылки. Этакое наследие эпохи до интернета.RCS — это следующий этап, он позволяет вести групповые чаты и совершать видеозвонки. Сотовые операторы уже довольно давно пытались создать что-то подобное, более современное, но ни у кого не получалось. Потом за дело взялся Google, которые проигрывает в этом плане производителю iPhone с его сервисом iMessage, объединяющий СМС и современный шифрованный мессенджер для экосистемы Apple. Поисковая корпорация впервые представила RCS-чат в качестве основной платформы для обмена текстовыми сообщениями на Android-устройствах в 2018 году. Уже тогда самым главным недостатком было отсутствие шифрования при переписке пользователей и вот теперь Google пытается сделать сквозное шифрование как в iMessage.Несмотря на сквозное шифрование российские сотовые операторы настроены пессимистично. В МТС, "Билайн" и "Tele2" несколько раз начинали пилотные программы по внедрению RCS, но до массового пользователя они так и не дошли. Тем временем региональные операторы рассказали об убытках и банкротствах из-за бесплатного доступа к социально-значимым сайтам. "РБК" приводит цитаты из письма четырех региональных ассоциаций связи, главе правительства Михаилу Мишустину. В нем говорится, что примерно половина абонентов пользуется в основном десятью-двадцатью сайтами, которые попали в список социально-значимых и если эти ресурсы станут бесплатными, то клиенты могут полностью отказаться от платных услуг, что грозит небольшим провайдерам убытками или даже банкротством. Напомню, в составленный Правительством перечень вошел 391 ресурс, в том числе "ВКонтакте", "Одноклассники" и другие социальные сети поисковые сервисы и почта Mail.Ru, "Яндекс" и "Рамблер" — новостные агрегаторы, сервисы доставки товаров и другие ресурсы.