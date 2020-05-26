Минкомсвязи предложил использовать приложение Мобильный идентификатор как основной документ для граждан. Это пока эксперимент. Приложение должны создать до 1 декабря этого года и с этого момента граждане смогут его активировать и участвовать в эксперименте на добровольной основе.

Минкомсвязи предложило использовать в Москве приложение "Мобильный идентификатор" в качестве основного документа. Приложение должны будут создать до 21 декабря 2020 года. С этого момента граждане смогут его активировать и участвовать в эксперименте на добровольной основе. Чтобы установить приложение на смартфон пользователю нужно иметь аккаунт на "Госуслугах", а также на портале Мос.ру. Для активации мобильного приложения можно будет обратиться с заявлением и паспортом в МФЦ.По итогу гражданину выдадут QR-код, который активирует приложение, которое можно будет использовать вместо паспорта для предъявления документа, удостоверяющего личность, либо для удаленного получения государственных и муниципальных услуг, правда пока это мало отличается от привычных ксерокопий паспорта. Проект-постановление Правительства об использовании приложения в качестве паспорта разместили на портале нормативно-правовых актов, однако позже, как пишет "Коммерсант", его удалили. А исчезновение объяснили тем, что это был рабочий проект, а финальная версия будет вновь опубликована в скором времени.МВД и Минкомсвязи должны подготовить необходимые изменения в законодательство до 1 июня этого года. Об электронном удостоверении личности в России говорили с 2012 года, назвалось оно цифровым профилем и тестирование системы должно было начаться летом этого года. Причем, речь изначально шла о пластиковых картах с чипом, потом о привязке профиля Госулуг к СИМ-карте, но за время подготовки проекта сменилось правительство и теперь правизацию этой области похоже решили ускорить.А теперь немного удручающей статистики — люди не читают в интернете. К такому выводу пришли исследователи американской компании Nielsen Norman Group, специализирующейся на анализе пользовательских интерфейсов с помощью технологии "айтрекинг", то есть отслеживание глаз. Эксперты опубликовали второе исследование, как люди читают в интернете почти через 15 лет после выхода первого. И результат все тот же, вне зависимости от языка и культуры. В этот раз команда Nielsen Norman Group изучила не только англоязычные сайты и пользователей, но и китайские онлайн-сервисы и аудиторию.Люди не читают в сети в привычном книжном понимании этого слова, они сканируют тест в поисках нужной информации, часто не вчитываясь в контекст и это по словам экспертов фундаментальный паттерн пользовательского поведения в интернете, который не менялся в течение 23 лет и который значительно влияет на то, как создается цифровой контент. Именно поэтому дизайнеры все чаще создают зигзагообразные макеты, где текст и изображение чередуются в каждой строке страницы, а люди часто обрабатывают такую информацию по принципу газонокосилки или даже пинбола. Начинают с верхней левой ячейки, двигаются вправо до конца ряда, затем спускаются до следующего ряда и перемещаются влево до конца строки. Если же нет картинок, то чтобы зацепить внимание читателя крупно выделяют цитату или заголовок похожего материала в статье.