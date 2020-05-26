Ветеринары фонда помощи бездомным животным Умка во Владивостоке спасли умирающего щенка. Малыша в фонд принесли сотрудники ж/д станции Первая Речка. У пса отсутствовало полморды, он истекал кровью и терял сознание.

Ветеринары фонда помощи бездомным животным "Умка" во Владивостоке спасли умирающего щенка. Малыша в фонд принесли сотрудники ж/д станции Первая Речка. У пса отсутствовало полморды, он истекал кровью и терял сознание.Каким образом щенок так травмировался, можно только догадываться. Как сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на издание "Дальневосточная магистраль", либо его задел проходящий поезд, либо он стал жертвой взрослых бездомных собак. Так или иначе, человеческое внимание и доброта совершили невозможное.Раненого пса быстро доставили в фонд помощи "Умка", ветеринары сразу приступили к реанимационным мероприятиям. А дальше серия операций, капельницы, перевязки, и собака постепенно начала вставать на ноги.Волонтеры, ухаживающие за пациентом, назвали его Пятачком. Сейчас он уже вовсю бегает и не отличается от своих сородичей. Разве что иногда хрюкает, это доставляет удовольствие сотрудникам "Умки", где пес остался на постоянное проживание.