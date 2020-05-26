Пользователи, не зарегистрированные в социальной сети Одноклассники, теперь тоже могут подключаться к созданным на ее платформе групповым видеочатам. Об этом пишет издание vc.ru со ссылкой на представителя принадлежащего Mail.Ru Group интернет-сервиса.

Пользователи, не зарегистрированные в социальной сети "Одноклассники", теперь тоже могут подключаться к созданным на ее платформе групповым видеочатам. Об этом Вестям.Кг сообщили в пресс-службе принадлежащего Mail.Ru Group интернет-сервиса.Авторизоваться в соцсети должен только тот пользователь, который инициирует видеоконференцию. Второй и последующие участники, подключающиеся к общению, могут сделать это, просто пройдя по присланной создателем звонка ссылке.Подобная модель создания видеоконференций стала "волшебным ингредиентом" успеха сервиса Zoom, многократно нарастившего аудиторию в период пандемии коронавируса. Глядя на это, ее поторопились внедрить многие другие интернет-сервисы — от Skype до "Почты Mail.Ru".Теперь групповые видеозвонки "по ссылке" без обязательной регистрации всех участников можно проводить и на платформе "Одноклассников". Новая функция доступна как в десктопной версии социальной сети, так и в ее мобильных приложениях, при этом длительность общения не ограничена, а лимит числа участников — 100 человек.Для создания звонка пользователь, авторизованный в "Одноклассниках", нажимает кнопку в разделе "Сообщения", выбирает пункт добавления людей к вызову и получает ссылку для отправки по электронной почте или через мессенджер. От собеседников требуется лишь указать свое имя при входе в видеоконференцию.