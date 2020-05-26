В апреле возобновился рост вкладов населения и продолжилось увеличение кредитования компаний, сообщается в обзоре ЦБ О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2020 года.

В апреле возобновился рост вкладов населения и продолжилось увеличение кредитования компаний, сообщается в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2020 года".Вклады россиян на банковских счетах выросли на 371 миллиарда руб. (+1,2%) после оттока в марте (-315 миллиарда руб., или −1,0%).Счета юридических лиц "похудели" в апреле на 589 миллиардов руб. (-1,9%). Корпоративный портфель вырос в апреле третий месяц подряд (+0,6 триллиона руб., или +1,4%), но более медленным темпом по сравнению с мартом (+1 триллиона руб., или 2,6%). Компании в апреле брали кредиты из-за снижения денежных потоков, спада спроса на облигационном рынке на фоне пандемии.В апреле сократилось розничное кредитование на 0,7%, или 128 миллиардов руб. из-за введения режима самоизоляции и падения потребительского спроса населения, ужесточения требований к заемщикам.В апреле 2020 года чистая прибыль банков рухнула в 6 раз до 32 миллиарда руб. по сравнению с мартом.По данным крупных банков с рыночной долей более 70%, с момента введения карантина к 6 мая было реструктурировано кредитов юридических лиц на сумму около 1,2 триллиона руб. (кроме субъектов МСП — около 4% корпоративного портфеля), кредитов МСП в объеме 342 миллиардов руб. (7,8% от их портфеля МСП) и кредитов физических лиц в объеме 336 миллиардов руб. (2% от их розничного портфеля).Российские банки в 2020 году останутся прибыльными, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, снизятся комиссионный и процентный доходы, "но такого удара по процентной марже, как было в 2014-2015 годах, быть не может".Набиуллина напомнила, что в кризис 2014-2015 годов ЦБ резко повышал ключевую ставку, росли процентные ставки, а сейчас ключевая ставка стабильная, и возможно ее дальнейшее снижение. Пандемия повлияет на доходы банков, но незначительно. "Влияние на прибыль, конечно, будет, но в целом мы считаем, что у банковской системы останется прибыль", — отметила Набиуллина. По ее данным, кредитование в экономике по итогам года вырастет.В 2019 году банки заработали в очередной раз рекордную прибыль, и Банк России в условиях пандемии рекомендует банкам не выплачивать дивиденды: эта прибыль может стать источником капитализации банков.Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 году выросла в 1,5 раза до 2 триллионов руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 триллиона руб. Вклады населения в банках за 2019 год выросли на 9,9% и составили 30,549 триллиона руб.