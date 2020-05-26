26.05.2020

2020-05-26 09:00:03

Владимирские просроченные аппараты ИВЛ поставляли в Кострому

Из Владимира в Кострому. Следственными органами комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных медицинских изделий – аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным ведомства, 31 марта этого года костромская фирма заключила договор купли-продажи аппаратов ИВЛ «ФАЗА-5НР» 1999 и 2000 годов выпуска с фирмой из города Владимира. 6 апреля 2020 года техника – 50 аппаратов на общую сумму 6 миллионов рублей - была отправлена покупателю. Согласно технической документации на данные медицинские изделия установлен срок их хранения в упаковке производителя не более 5 лет. Использование после срока годности аппаратов ИВЛ не допускается, и попадает под действие статьи «сбыт в крупном размере недоброкачественных медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан при их использовании по прямому назначению».

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу, конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения. Расследование уголовного дела в Костромской области продолжается.

Напомним, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей, а также представителями ФСБ России и Росздравнадзора пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте МВД России. в начале апреля для нужд лечебных учреждений Владимира -за счет спонсорских средств были закуплены 50 аппаратов ИВЛ. Их передали в инфекционное отделение городской больницы №6 для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Прокурорская проверка установила, что сопроводительные документы и регистрационные удостоверения отсутствовали.Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки устаревших аппаратов в больницы Владимира