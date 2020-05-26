26.05.2020

2020-05-26 17:10:04

Во Владимирской области премируют спортсменов и тренеров

Во Владимирской области по итогам спортивного сезона 2019 года подписал распоряжение о премировании спортсменов региона, занявших первые и призовые места на международных соревнованиях. Денежные награды получат и тренеры, подготовившие спортсменов.На премирование из областного бюджета выделено в общей сложности более 10 млн 400 тыс. рублей. В списке получателей 98 человек, 66 спортсменов и 32 тренера.

Среди них, например, Антон Фолифоров, который в 2019 году завоевал сразу семь наград на международных соревнованиях. В частности, выиграл чемпионат мира по спортивному ориентированию в дисциплине «трехэтапная эстафета» среди мужчин, финал Кубка мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах и чемпионат Европы по спортивному ориентированию в общем старте. Также в копилке Фолифорова три серебряные и бронзовая медали. Тренирует спортсмена Александр Кудрявый.

В списке награждаемых и юрьев-польская самбистка Анастасия Хомячкова, ставшая победителем чемпионата мира и победителем Кубка Европы в весовой категории «72 кг». Анастасию тренирует Юрий Сенюков. Отличные результаты показали борцы Иван Константинов, выигравший чемпионат Европы по спорту глухих в весовой категории «97 кг» в дисциплине «греко-римская борьба», Абуязид Манцигов, завоевавший «золото» чемпионата мира и чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории «до 72 кг», Александру Пастушенко, ставший лучшим на первенстве Европы по спорту глухих (греко-римская борьба) в весовой категории «63 кг» и Магомед Ярбилов, выигравший серебряную медаль первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет в весовой категории до «72 кг». Спортсменов тренирует Надир Магомедов.

Много наград по итогам 2019 года завоевали пауэрлифтеры. Так, в копилке Марии Забелиной сразу 10 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые, завоеванные на первенстве мира, чемпионате, первенстве и Кубке Европы. Тренирует Забелину, а также победительницу Кубка Европы по пауэрлифтингу Екатерину Назарову Сергей Иванов.Пауэрлифтер Инна Филимонова выиграла в 2019 году на чемпионате мира, чемпионате Европы и Кубке Европы четыре медали: две золотые и две серебряные. Тренер Инны - Вячеслав Филимонов.

Подопечные Дмитрия Красильникова Вера Муратов и Надежда Сычева завоевали «бронзу» чемпионата мира по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно- двигательного аппарата (ПОДА) в весовой категории «86 кг» и «золото» Кубка мира по спорту ПОДА в дисциплине «Пауэрлифтинг» в весовой категории «до 73 кг» соответственно.

Спортивные гимнасты Анастасия Агафонова и Алексей Ростов выиграли «серебро» чемпионата мира в командном многоборье и «бронзу» Кубка мира соответственно. Ребят тренируют Анна Куликова и Сергей Федосеев.Кирилл Прокопьев выиграл XXX Летнюю Универсиаду-2019 в вольных упражнениях в дисциплине «Спортивная гимнастика», а также стал бронзовым призером в командном многоборье. Кирилл тренируется у Игоря Калабушкина.Коллега по цеху Прокопьева Илья Кибартас стал третьим на XXX Летней Универсиаде-2019 в командном многоборье в дисциплине «Спортивная гимнастика». Наставником Кибартаса является Виктор Бысов.Ангелина Шкатова выиграла сразу три золотые медали XXX Летней Универсиады-2019 в дисциплине «Художественная гимнастика». Шкатова стала лучшей в групповом многоборье, в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в групповых упражнениях с пятью мячами. Тренер Ангелины - Светлана Кагарлицкая.

Среди награждаемых также представители таких видов спорта, как тяжелая атлетика, универсальный бой, полиатлон, всестилевое каратэ, киокусинкай, рукопашный бой, сверхлегкая авиация, тхэквондо ИТФ и других.