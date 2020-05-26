В регионе уже 2379 заболевших

По состоянию на 26 мая во Владимирской области выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.20 новых случаев коронавируса подтвердились во Владимире, 12 – в Гусь-Хрустальном, 5 – в Александровском районе, 4 – в Вязниковском, по 3 в Муромском, Ковровском и Судогодском районах, 2 – в Киржачском и 1 в Собинском и Меленковском.Всего во Владимирской области зарегистрировано уже 2379 случаев заболевания. Больше всего заражённых выявлено во Владимире и Петушинском районе. Меньше – в Селивановском районе.492 – во Владимире;355 – в Петушинском;325 – в Гусь-Хрустальном;216 – в Александровском;209 – в Муромском;200 – в Ковровском;106 – в Кольчугинском;77 – в Собинском;73 – в Судогодском;61 – в Киржачском;60 – в Вязниках;59 – в Юрьев-Польском;39 – в Камешковском;31 – в Суздальском;24 – в Радужном;8 – в Селивановском;6 – в Гороховецком.