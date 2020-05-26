Специалисты 48-го Центрального НИИ войск РХБЗ помогают коллегам из Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи создавать вакцину от коронавируса. До 1 июня должны завершиться доклинические исследования экспериментального образца, заявил Министр обороны Сергей Шойгу во время видеоконференции с Владимиром Путиным.

Специалисты 48-го Центрального НИИ войск РХБЗ помогают коллегам из Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи создавать вакцину от коронавируса. До 1 июня должны завершиться доклинические исследования экспериментального образца, заявил Министр обороны Сергей Шойгу во время видеоконференции с Владимиром Путиным. Клинические испытания вакцины планируют провести до конца июля.Впрочем, эпидемия коронавируса COVID-19 не сказалась на боеготовности Вооруженных сил. Подготовка военнослужащих идет по плану, в войска поступает современное вооружение. Так, например, с начала 2020 года военные получили 705 единиц новой и модернизированной техники, среди которой 58 самолетов и вертолетов, 40 бронемашин, 500 автомобилей, 72 беспилотных комплекса.Отдельно Сергей Шойгу остановился на дальних бомбардировщиках Ту-22М3. Сейчас идет массовая модернизация этих самолетов на Казанском авиационном заводе. Из цехов предприятия выходят фактически новые боевые машины.В целом оборонная промышленность страны работает на 72%. Из 1013 предприятий в строю 990, добавил Шойгу.