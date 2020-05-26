Компания Volkswagen запустила российские продажи новой Jetta, раскрыв цены и комплектации. В России у модели будет два бензиновых мотора и две коробки передач.

Компания Volkswagen запустила российские продажи новой Jetta, раскрыв цены и комплектации. В России у модели будет два бензиновых мотора и две коробки передач.Базовый 110-сильный "атмосферник" 1,6 л сочетается с 5-МКПП или 6-АКПП, а самой мощной станет "Джетта" с турбомотором 1,4 TSI на 150 л.с. в паре с 6-диапазонным автоматом.Базовая комплектация Origin (мотор 1,6 с обеими КПП) предлагается с 16-дюймовыми стальными дисками с колпаками, наружными зеркалами в цвет кузова с указателями поворота, электрорегулировкой и электрообогревом, светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями, атермальными стеклами (лобовое, боковые и задние).Кондиционер уже включен в оснащение, как и водительское сиденье с регулировкой по высоте, а также мультируль и центральный подлокотник спереди, радио Composition с 6,5-дюймовым дисплеем и функцией App-Connect, круиз-контроль, электростеклоподъемники спереди и сзади, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя лобового стекла и дополнительная защита двигателя снизу.Также в оснащение входят 6 подушек безопасности, система стабилизации, электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа, ассистент старта в гору, настройка передних ремней по высоте и их преднатяжители, крепления Isofix для двух детских кресел на заднем сиденье, центральный замок, иммобилайзер, датчики давления в шинах. Jetta с 5-МКПП стоит от 1 485 000 рублей, с автоматом — от 1 545 000 рублей.В списке опций для комплектации Origin есть пакет Plus с салонным зеркалом с автозатемнением, датчиком дождя и противоугонной системой, пакет "Навигация", обивка сидений кожзамом, центральный подлокотник на заднем сиденье, датчики парковки спереди и сзади, 16-дюймовые легкосплавные диски.Комплектация Respect дополнена 16-дюймовыми литыми дисками, передними противотуманками, фарами с подсветкой поворотов, подогревом руля, атмосферной подсветкой салона из 10 цветов. Также тут уже появляется 2-зонный климат-контроль, датчик дождя, система бесключевого доступа изапуска двигателя, датчики парковки спереди и сзади. Цена 110-сильной версии с "механикой" — от 1 630 000 рублей, в паре с 6-АКПП — от 1 690 000 рублей.За доплату Jetta Respect может быть дополнена обивкой сиденийискусственной кожей и центральным подлокотником на заднем сиденье, 17-дюймовыми дисками, подогревом задних сидений и пакетом "Навигация" с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида.Топовая версия Status — это 17-дюймовые диски, бамперы с хромированнымиэлементами, светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа,обивка сидений кожзамом, передние сиденья с более развитой поддержкой иводительское сиденье с электрической регулировкой, центральный подлокотник на заднем диване, а также регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя — с электроприводом. Плюс медиасистема с навигатором и 8-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, цифровая приборная панель Active Info Display, подогрев задних сидений, адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного аварийного торможения Front Assist (только для 150-сильного двигателя). Цена на Jetta Status с мотором 110 л.с. с 6-АКПП — от 1 795 000 рублей, с турбомоторо — от 1 860 000 рублей.В 110-сильной версии Status пакет Plus включает систему распознаванияусталости водителя, автомат управления головным светом, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках, панорамный люк с потолочной консолью для мелочевки. Для 150-сильной Jetta этот же пакет расширен за счетдобавления в него выбора профиля движения Eco. Опционально для топовойверсии предлагается голосовое управление и USB-вход для пассажиров заднихсидений.