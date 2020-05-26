Москва снимает еще одно ограничение, которое ранее ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. Волонтерам снова разрешат бывать в приютах для животных, чтобы привезти корм или выгулять питомцев.

Москва сегодня снимает еще одно ограничение, которое ранее ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. Волонтерам снова разрешат бывать в приютах для животных, чтобы привезти корм или выгулять питомцев.Для этого нужно заранее оформить спецпропуск волонтера и цифровое разрешение на проезд в общественном транспорте, сообщает телеканал "Россия 24".Накануне власти столицы открыли часть МФЦ и запустили каршеринг. Взять машину в аренду можно не менее чем на пять дней.