Для этого компания будет использоваться бренд Recharge, который включает в себя электрифицированные модели Volvo: автомобили с полностью электрическими силовыми установками или с силовыми установками по схеме гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrid).

Для этого компания будет использоваться бренд Recharge, который включает в себя электрифицированные модели Volvo: автомобили с полностью электрическими силовыми установками или с силовыми установками по схеме гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrid).В этом году в России под маркой Volvo Recharge будут продавать две модели с гибридной силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid: кроссоверы Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. В 2021-2025 годах линейку Recharge пополнят другие модели.Силовая установка моделей XC90 и XC60 в сумме развивает 407 л.с. Из них 320 л.с. дает бензиновый 2-литровый турбомотор Т6 с приводом на переднюю ось, а еще 87 л.с. - электродвигатель, тяга от которого передается на заднюю ось.В режиме Pure Electric (использование только электрической энергии) автомобили способны набрать 135 км/ч. Запас энергии батареи и режим рекуперации позволяют до 40% времени передвигаться в этом режиме. Помимо режима Pure и режима Hybrid, в котором электроника автоматически определяет пропорции работы ДВС и электромотора, предусмотрен самый мощный режим Power Mode. В режиме AWD во всем диапазоне скоростей работает полный привод, внедорожный режим Off-Road работает на скорости до 40 км/ч, а предустановке Hold/Charge работает только бензиновый мотор, который обеспечивает и движение со скоростью до 65 км/ч, и подзарядку тяговой батареи. Режим Brake позволяет двигаться без использования педали тормоза: замедление происходит за счет рекуперации.Встроенная в туннель пола батарея литий-ионных аккумуляторов на 11,6 кВт/ч имеет рабочее напряжение 400В. От двигателя внутреннего сгорания батарея может быть подзаряжена до 80%. От бытовой сети с напряжением 230 В при силе тока 6А полная зарядка (MODE 2) занимает 8 часов, а при 10А - 4 часа. От зарядной станции (MODE 3) с силой тока 16А полная зарядка занимает 3 часа.Volvo заявляет, что ресурс батареи - 5000 зарядов, что равно пробегу примерно в 300 000 км или 15 годам эксплуатации. Гарантия на батарею - 5 лет или при 65% потери емкости, либо 100 000 км пробега. В оснащение всех моделей Recharge для России входят активные фары, предпусковой подогреватель и электропривод кондиционера. В салоне - хрустальный джойстик АКПП Orrefors.Volvo XC90 T8 Recharge для России идет в семиместном исполнении. Цена XC90 T8 Recharge - 6 268 000 рублей, за XC60 T8 Recharge просят 5 559 000 рублей. Всем, кто разместит заказ до 30 сентября 2020 года, компания оплатит год электричества на зарядку гибридных моделей.