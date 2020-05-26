Все иностранные специалисты и футболисты клубов российской премьер-лиги вернулись в страну, об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, так лига завершила первый этап на пути к возобновлению чемпионата.

Все иностранные специалисты и футболисты клубов российской премьер-лиги вернулись в страну, об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, так лига завершила первый этап на пути к возобновлению чемпионата."Все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны, – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ. – Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе".В пятницу, 15 мая, в формате видеоконференции состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было решено в июне возобновить чемпионат страны.Спустя два дня правительство России сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд. При этом все прибывшие обязаны пройти 14-дневный карантин.