ВВП стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократился на 1,8% в первом квартале 2020 года, поскольку меры по борьбе с пандемией COVID-19 оказали давление на экономику.

ВВП стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократился на 1,8% в первом квартале 2020 года, поскольку меры по борьбе с пандемией COVID-19 оказали давление на экономику.По предварительным оценкам, это был максимальный квартальный спад ВВП ОЭСР с начала 2009 года, когда было зафиксировано падение на 2,3%.ВВП Франции в январе-марте сократился на 5,8%, Италии — на 4,7%. В четвертом квартале 2019 года было зафиксировано снижение на 0,1% и 0,3% соответственно. Спад по итогам двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.ВВП также резко снизился в Канаде, Германии и Великобритании — на 2,6%, 2,2% и 2% соответственно.В еврозоне и Европейском союзе был зафиксирован спад на 3,8% и 3,3% соответственно. В США сокращение ВВП было менее резким — на 1,2%. ВВП Японии в первом квартале снизился на 0,9%.Снижение ВВП стран ОЭСР в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года составило 0,8% после роста на 1,6% в предыдущем квартале.Правительства по всему миру ввели меры социального дистанцирования в попытке сдержать распространение коронавируса. Несмотря на беспрецедентное фискальное и монетарное стимулирование, ожидается, что последствия пандемии продолжат оказывать давление на мировой ВВП в 2020 году.Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что мировая экономика в 2020 году столкнется с самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов.