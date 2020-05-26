Новые правила для приезжающих в Калининградскую область по работе. Теперь въезд в регион для них открыт, но все прибывающие обязаны две недели провести в самоизоляции. Правда, не в обсерваторах, а в съёмном жилье.

Новые правила для приезжающих в Калининградскую область по работе. Теперь въезд в регион для них открыт, но все прибывающие обязаны две недели провести в самоизоляции. Правда, не в обсерваторах, а в съёмном жилье. В том числе, помочь с проживанием могут сами работодатели, передает ГТРК "Калининград".Работодатели могут вернуться к привлечению иногородней рабочей силы. Только обязаны будут встретить сотрудников и доставить их к месту самоизоляции. Пока в аэропорту Храброво в основном те, кто вернулся домой либо едет к родственникам. Но уже есть и те, кто приезжает на заработки. Возможно, на следующем этапе приезжим даже разрешат останавливаться в гостиницах.В Калининградской области — 50 новых случаев COVID-19. Всего выявлено 1 294 заболевших. 556 человек выздоровели, скончались 21. Под медицинским наблюдением остается 3 550 человек, из них — 186 остаются в обсерваторах.