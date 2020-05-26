В отношении одного автолюбителя возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области на постоянной основе продолжают проводить мероприятия по пресечению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что по итогам первого квартала на территории Владимирской области число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались проходить медицинское освидетельствование возросло на 25,0% (с 32 до 40 происшествий). За 3 месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением составлено 1123 административных материала за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 103 водителя совершили правонарушение повторно и будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.За прошедшие сутки, 25 мая, сотрудниками ГИБДД на территории региона выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.25 мая в ночное время сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Ковровский» на улице Волго-Донская в города Коврове был остановлен автомобиль «Форд» под управлением 20-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Также выяснилось, что молодой человек ранее уже был подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и не имел права управления транспортными средствами.В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения статьей 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за указанное деяние, - лишение свободы на срок до двух лет.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если у Вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД.