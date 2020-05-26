Скандал, который разгорелся после слова Пригожина о печальном положении артистов в пандемию, не стихает до сих пор. Знаменитости один за другим высказываются насчет этого.

Скандал, который разгорелся после слова Пригожина о печальном положении артистов в пандемию, не стихает до сих пор. Знаменитости один за другим высказываются насчет этого.Недавно Иосиф Пригожин заявил, что власти должны поддержать артистов, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса и карантина. После этого продюсера высмеял Сергей Шнуров, который пообещал ему прислать сосиски, также призвал "божьих людей" помочь мужу Валерии "кто чем может на еду".В разборки влез Эдгард Запашный. Дрессировщик считает, что люди неправильно поняли высказывание Пригожина. Очевидно, продюсер имел в виду не знаменитых артистов, которые и так много заработали за свою жизнь, а простых деятелей искусства, получающие небольшие деньги за труд."Им не хватает не то чтобы на свое содержание, а на поддержку собственной семьи", – сказал Запашный.3 Дек 2018 в 1:24 PSTСвое мнение по этому поводу ранее высказал Лев Лещенко. Он также поддержал мужа Валерии и призвал народ "сердобольнее относиться и не обижать друг друга". По мнению артиста, деятелям искусства, действительно, нужно помочь. Необходимо эту проблему вынести на обсуждение и разработать план, считает Лев Валерьянович.