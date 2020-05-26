В громком деле об убийстве 60-летнего предпринимателя под Солнечногорском спустя без малого год появились предполагаемые исполнители - задержаны пятеро мужчин, в том числе заслуженный тренер России по смешанным боевым искусствам Владимир Осия.

В громком деле об убийстве 60-летнего предпринимателя под Солнечногорском спустя без малого год появились предполагаемые исполнители — задержаны пятеро мужчин, в том числе заслуженный тренер России по смешанным боевым искусствам Владимир Осия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.Николая Леонова убили утром 4 июня 2019 года у входа в принадлежащий ему торговый центр в поселке Поварово. Преступник в мотоциклетном шлеме выстрелил в упор, после чего скрылся.Заказчицей расправы следователи назвали сожительницу предпринимателя. Кроме того, удалось установить ее причастность к организации разбойного нападения на гражданского супруга в 2017 году. Теперь следователи вышли и на предполагаемых исполнителей убийства.По предварительным данным, женщина обратилась к тренеру, воспитавшему Магомеда Исмаилова и Али Абдулхаликова, а тот подыскал непосредственных исполнителей. В ходе обысков у подозреваемых, как сообщает подмосковное управление СКР, нашли пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором злоумышленники могли скрыться.