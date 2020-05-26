Автомобильный завод Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус, расположенный во Владивостоке, намерен в рамках антикризисных мер пойти на сокращение рабочей недели до 4-дневной и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников.

Автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", расположенный во Владивостоке, намерен в рамках антикризисных мер пойти на сокращение рабочей недели до 4-дневной и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников."С начала июля по конец августа в качестве антикризисной меры на предприятии вводится сокращенная рабочая неделя до четырех дней, и на одну пятую также будет уменьшена зарплата работников. Такие меры являются реакцией на снижение спроса, который сегодня наблюдается по всему миру и касается всех автозаводов”, – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.По словам представителя "Соллерс", такие меры позволят в условиях кризиса, развернувшегося на фоне пандемии, максимально сохранить кадровый потенциал.Конвейер единственного на Дальнем Востоке завода "Мазда Соллерс" останавливался 30 марта, когда в России были объявлены нерабочие дни для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако уже 6 апреля он возобновил работу. Как писали ранее "33Live.Ruру", в мае после вынужденного простоя к работе вернулись заводы Nissan и АвтоВАЗ. При этом японский концерн не исключает по крайней мере снижения мощности конвейера из-за сжатия авторынка: пандемия нанесла по нему сокрушительный удар. Как отметили в "Мазда Соллерс", автомобильная отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших: в апреле этого года в России в общей сложности было продано на 72,6% меньше новых легковых автомобилей, чем годом ранее."На предприятии "Мазда Соллерс" негативные последствия пандемии сказались в той же мере, как и на других автомобильных компаниях в России и за ее пределами. Сложность ситуации диктует необходимость предпринять болезненные, но необходимые меры, в первую очередь направленные на сохранение кадрового потенциала компании и избежание массовых сокращений", – цитирует портал VL.ru сообщение компании.