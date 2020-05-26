Полицейские помогли женщине попасть в квартиру, где находилась ее родственница, нуждающаяся в помощи.

22 мая 2020 года на имя начальника Отделения МВД России по Гороховецкому району Кирилла Решетова пришло благодарственное письмо от местной жительницы в адрес участковых уполномоченных полиции.Женщина благодарит полицейских за то, что они помогли ей попасть в собственную квартиру, где закрылась и в течение нескольких часов не открывала дверь её родственница, нуждающаяся в медицинской помощи.«Спасибо за мужество, настойчивость, смекалку и человеческий подход при выполнении служебного долга», - пишет в своем благодарственном письме женщина.