Безработная жительница Клина нанесла криминальный визит в Тверскую область, где украла ювелирные изделия, пожертвованные верующими и хранившиеся в раке с мощами. К тому моменту, когда ее задержали стражи порядка, она успела продать сбыть похищенного.

Тверские полицейские задержали похитительницу церковных драгоценностей, об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе МВД России.Как рассказали в ведомстве, в правоохранительные органы обратился настоятель храма Рождества Христова, сообщивший, что неизвестная злоумышленница вскрыла раку с мощами святых и похитила оттуда ювелирные украшения, пожертвованные верующими.Стражи порядка сумели задержать подозреваемую – ею оказалась 53-летняя безработная жительница подмосковного Клина. К моменту визита полицейских, она успела покинуть территорию Тверской области, где совершила указанное преступление, и сбыть часть похищенного.Женщина, ставшая фигурантом уголовного дела по статье "Кража", призналась в содеянном.