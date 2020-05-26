С 27 мая жителям Подмосковья придется оформлять московские цифровые пропуска. Региональные QR-коды станут недействительны.

С 27 мая подмосковным водителям для поездок в столицу придется оформлять московские цифровые пропуска. Региональные QR-коды станут недействительны.Оформить пропуск можно за 5 минут на сайте nedoma.mos.ru. К нему обязательно нужно привязать номер машины, иначе поездка обернется штрафом в 5 тысяч рублей.Оформлять московские цифровые пропуска нужно и тем, кто добирается до столицы на общественном транспорте."К пропуску необходимо привязать номер карты "Тройка", "Стрелка", либо социальной карты, которая будет использоваться для поездок на городском московском транспорте. Напоминаю, что сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до планируемой поездки. До того, как совершить поездку, важно проверить, привязана ли транспортная карта к пропуску", — сообщила Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.Проверить пропуска можно с помощью мобильного приложения "Московский транспорт", через портал mos.ru или приложение "Помощник Москвы".С 23 мая по Московской области можно передвигаться без электронного пропуска. Цифровые разрешения, которые жители получили ранее для поездок в Москву, действительны только до 27 мая.