В Октябрьском райсуде Владимира продолжаются прения по делу студента Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил мать двоих детей. Напомним, 30-летняя Дарья Марян
<a href="https://33live.ru/novosti/26-05-2021-advokat-voditelya-sbivshego-nasmert-daryu-maryan-na-perexode-prosit-ostavit-na-svobode-svoego-podzashhitnogo.html" target="_blank">Адвокат водителя, сбившего насмерть Дарью Марян на переходе, просит оставить на свободе своего подзащитного</a> - В Октябрьском райсуде Владимира продолжаются прения по делу студента Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил мать двоих детей. Напомним, 30-летняя Дарья Марян
[url=https://33live.ru/novosti/26-05-2021-advokat-voditelya-sbivshego-nasmert-daryu-maryan-na-perexode-prosit-ostavit-na-svobode-svoego-podzashhitnogo.html]Адвокат водителя, сбившего насмерть Дарью Марян на переходе, просит оставить на свободе своего подзащитного[/url] - В Октябрьском райсуде Владимира продолжаются прения по делу студента Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил мать двоих детей. Напомним, 30-летняя Дарья Марян