В Октябрьском райсуде Владимира продолжаются прения по делу студента Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил мать двоих детей. Напомним, 30-летняя Дарья Марян

В Октябрьском райсуде Владимира продолжаются прения по делу студента Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого года насмерть сбил мать двоих детей. Напомним, 30-летняя Дарья Марян переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле Центра ИЗО во Владимире. На прошлом заседании выступили адвокаты потерпевших – мужа погибшей и деда, который взял на воспитание старшую дочь Дарьи от