Владимирский борец стал лучшим на молодёжном первенстве Европы по спортивной борьбе. Борец-классик Артур Саргсян завоевал «золото» в весовой категории до 97 килограммов. Для спортсмена это

Владимирский борец стал лучшим на молодёжном первенстве Европы по спортивной борьбе. Борец-классик Артур Саргсян завоевал «золото» в весовой категории до 97 килограммов. Для спортсмена это первая победа на турнире такого уровня. Соревнования проходили в Северной Македонии. Среди спортсменов до 23 лет разыграли 30 комплектов наград. В общекомандном зачете сборная России стала первой. Наши спортсмены завоевали