Расходы составили 73,297 млрд рублей.

Губернатор Владимир Сипягин внёс в Заксобрание Владимирской области результаты работы с областным бюджетом в 2020 году. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе главы региона.В прошлом году доходы казны составили 75, 45 млрд рублей, или 109,7% к плану. Расходы – 73,297 млрд рублей, или 103,4% к плану.На реализацию нацпроектов в регионе потратили 9,4 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем годом ранее.«Оборот организаций вырос на 2,3% к уровню 2019 года. Индекс промышленного производства составил 119,3%, а в обрабатывающем производстве достиг 122,2%. Объём работ по строительству вырос на 6,2%», - уточнили в обладминистрации.Регион принял меры по ненаращиванию госдолга и снижению текущей долговой нагрузки. Владимирская область не прибегает к коммерческим заимствованиям, а использует свои внутренние резервы покрытия дефицита.Для снижения муниципального долга областной бюджет предоставил городам и районам кредитов на 441 млн рублей. В результате их задолженность снизилась на 7%.Проект закона об исполнении бюджета депутаты облпарламента рассмотрят в июне на очередном заседании.